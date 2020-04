Desde el inicio de la cuarentena, varios especialistas indicaron diferentes recomendaciones para evitar el contagio de coronavirus entre las personas, como desinfectar los objetos y lavarse las manos.

Por su parte, Yanina Latorre llevó la precaución al extremo e impuso nuevas condiciones en su hogar. La panelista cumple el período de aislamiento social obligatorio junto a sus hijos, Lola y Dieguito, y su ex Diego Latorre. Como los ex tortolitos deben salir de su casa por razones laborales, ambos toman diferentes medidas para cuidar de la salud de sus chicos.

La familia de Yanina Latorre.

En "Los Ángeles de la Mañana", la mediática contó que como medida dejó de abrazar a sus hijos. "Nosotros que laburamos, salimos y por más que cumplimos con todo, no abrazamos a nuestros hijos. Es horrible. No sé cómo hacen las que tienen hijos chiquitos", lamentó.

De la conversación también participaba el doctor Guillermo Capuya y avaló sus dichos. "Yo igual. Llego a casa y es un padecimiento cuando vienen mis hijas a abrazarme. Si tengo el virus, lo tengo en mi boca. Me puedo sacar la ropa y meterme en un túnel de 5 km de alcohol en gel pero si tengo el virus en la boca...", explicó el profesional.

.

"Mi hija Lola que tiene 20 años me quiere abrazar y le digo que no", disparó Latorre y completó: "La verdad es que no la abrazo en ningún momento del día. A la noche, por ahí estamos un poco más cerquita".