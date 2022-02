A pesar de las múltiples denuncias que tiene Fabián Gianola, él sigue su vida como si nada. Frente a esto, decidió irse de vacaciones a Cataratas del Iguazú y presentó a su nueva novia. Ante las imágenes que comenzaron a surgir del actor y de la joven, sus denunciantes comenzaron a opinar.

4 denunciantes por abuso sexual contaron lo que sintieron luego de ver a su acosador en pareja como si nada. "Me pregunto es que si Gianola decía hace unos días que estaba tan deprimido, tan sin dinero, tan que se iba a matar, la verdad que no coincide estar en una relación amorosa con una persona así tan deprimida y se quiere matar. Como yo se que Gianola es un cínico, psicópata, perverso, a mi de él no me extraña nada, yo no le creo nada", dijo Mabel Gagino.

Asimismo, Julia Miño, la empleada doméstica abusada por el artista decidió hablar y dar su opinión al respecto. "Es indignante verlo tan feliz con su nueva novia porque después de tanto daño que nos ha hecho a todas las mujeres y verlo así tan contento después que dijeron que estaba muy deprimido, triste y en bancarrota, tira por tierra toda la mentira que está diciendo", expresó en "El Show Del Regreso", ciclo que conduce Ulises Jaitt por Radio Ensamble.

Así también se sumó Viviana Aguirre quien dijo: "Nunca estuvo depresivo,solo o en quiebra, ni a punto de suicidarse. Todas las barrabasadas no eran creíbles y él sabe perfectamente cada cosa que hizo con cada una de nosotras y con todas las chicas que todavía no salieron a hablar,que todavía no hicieron la denuncia". Ella fue una de las denunciantes más polémicas y que más arremetió contra su abusador.

Viviana Aguirre junto a Fabián Gianola.

La última de ellas que habló fue Fernanda Meneses. "De Fabian no se puede esperar otra cosa, que disfrute la libertad mientras la tenga y bueno si está en bancarrota me parece bueno que se quede en la casa. O sigue viviendo de las mujeres. No me fijo en nada que tenga que ver con él", dijo completamente indistinta sobre la relación de Gianola.