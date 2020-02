Nicole Neumann se desató y mostró su costado más sensual. La modelo realizó revelaciones súper íntimas y muy hot en un programa de Telefé y soprendió a los televidentes.

Al principio, la panelista aseguró en "Divina Comida" que estaba arrepentida de haber hecho una tapa para la revista Playboy y explicó el motivo: “Si tuviera la oportunidad de volver a elegir no la haría. La producción divina, no hice un desnudo completo y las fotos me encantaron pero en su momento lo hice con la cabeza de las tapas de Playboy de afuera, las de Cindy Crawford o las de Madonna. Acá no es lo mismo. Además me perdí un contrato tremendo en México por culpa de eso”.

La panelista abrió las puertas de su intimidad.

Luego, el resto de los famosos, Iliana Calabró, Robertito Funes, Andrea Rincón y "El Turco" Naím, le preguntaron si usaba o usó juguetes sexuales. A lo que la modelo respondió sin pudor: “Me lo secuestraron de mi casa. Cuando se fue la otra parte (Fabián Cubero) se llevó ‘cosas'”.

“Entonces los juguetes eran para él, no para vos”, intervino el Turco. “Ay, decís que ahora está usando lo mismo que usaba con vos”, expresó Iliana haciendo referencia a la relación del exfutbolista con Mica Viciconte.

¡Mirá!