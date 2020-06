Luego de una relación de ocho años de amor y un hijo en común, Marcelo Tinelli confirmó a través de sus redes sociales su separación de Guillermina Valdés.

No bien el conductor anunció su soltería, aparecieron nombres de mujeres que estarían interesadas en entablar un vínculo amoroso con él.

"Hola a todos. Quería contarles que con Guillermina estamos atravesando una crisis y hemos decidido separarnos después de estos casi ocho años hermosos que vivimos", contó el presentador de " ShowMatch" en su cuenta de Instagram.

El anuncio de Marcelo Tinelli.

Momentos después se conoció que el conductor tendría tres nuevas candidatas. "Dos del mundo del espectáculo y una millonaria", detalló Luis Ventura.

"Si las versiones son ciertas o no yo, no lo sé, no puedo confirmarlo", advirtió el periodista en "Informados de Todo", el ciclo conducido por Guillermo Andino y Pía Shaw. Sin embargo en medio de las especulaciones, el presidente de APTRA se animó a dar más detalles de las pretendientes: "Dos de ellas son personas que aparecieron en el 'Bailando' en determinado momento".

Sobre la tercera contó que se trata de "una ‘tapada’ porque no tiene reconocimiento público, pero tiene muchos millones de pesos en el banco".