La muerte de Nélida Tomasa Iglesias fue una de las más comentadas. Las internas de la familia Caniggia hicieron que el fin de la madre de "El Pájaro", que se produjo en septiembre de 1996, tenga vigencia hasta en la actualidad, donde salieron a la luz audios de Mariana Nannis en los que se defendía de varias acusaciones.

La madre de Claudio Paul Caniggia tenía 60 años cuando se quitó la vida tras arrojarse al vacío desde el quinto piso donde vivía junto a su esposo Hugo y Diego, el menor de sus hijos. O`Higgins 1810, en el barrio de Belgrano, fue el lugar donde la mujer le dijo adiós a este mundo y desde entonces solo hubo especulaciones y distintas versiones sobre su trágica muerte.

Adjudicaron la depresión de Nélida a la madre de Charlotte y Alex Cannigia, quien aseguraban que había alejado al futbolista de su familia y hasta habría negado a Hugo y Nélida visitar a sus nietos en Roma. "¡Mi suegra era una santa! Y miren cómo terminó. La mataron entre Claudio y la p... de su mujer: no le dejaban ver a los chicos", expresó en su momento la otra nuera de los Caniggia, Anabelle.

Por su parte, el padre de Caniggia contó que su esposa estaba "muy deprimida y sufría pozos emocionales desde joven". "No era feliz, el amor de sus otros hijos no compensaba el dolor por la ruptura con Claudio y con sus nietos", informó la abuela del jugador Nancy de Caniggia.

Un amigo íntimo de la familia, quien su entonces tenía 55 años, manifestó que la depresión de Nélida comenzó cuando perdió a su hija de dos años, la primera que tuvo con Hugo: "El ánimo de ella no era muy estable. La chiquita murió en una especie de desagüe que tenemos allá junto a las casas, en un momento de descuido"."

En referencia al mal vínculo con Mariana Nannis, reflexionó: "Dijo tantas cosas de nuestro pueblo. . . Pero nosotros no podemos criticarla porque no la conocemos. Lo que no entendemos es cómo Claudio no reacciona".

La defensa de Mariana Nannis tras la muerte de la madre de Claudio Paul Caniggia

A 25 años de la tragedia Nélida Tomasa Iglesias, se conocieron audios donde Mariana Nannis habla de las acusaciones que recibió. En Lam sacaron a la luz los mensajes privados de la madre de los hermanos Caniggia donde dio su versión de los hechos.

"Siempre que la madre llamaba, mi hermano dice que (Claudio) hacía lo mismo: ‘No, no estoy, decile que no estoy’. Mi hermano atendía el teléfono y él no atendía a su madre, porque no quería hablar con su madre, a él le importaba un carajo. A mí me echaron la culpa del suicidio de la madre de Claudio Caniggia, y la madre se suicidó por culpa de la familia de él, o sea no por culpa mía", se escucha a Nannis.

"No sean hipócritas. ¡¿O los argentinos no quieren ver las cosas?! Nadie sabe que él no llamaba a la madre. La madre lo llamaba y el tipo nunca la quería atender. Desde ese momento yo lo tendría que haber dejado al tipo. ¿Sabés?", continuó.

"Un tipo que no quiere saber nada de la madre, que le importa un carajo... La madre se tiró del balcón porque tendría 200 mambos en la cabeza; aparte que tenía depresión, pero él nunca quiso atenderla. Ella siempre vivía llorando y a él no le importaba nada", concluyó.