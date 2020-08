Jorge Lanata fue el segundo invitado estrella del programa " Mujeres", el nuevo ciclo que puede verse en las tardes por El Trece. El periodista se sentó frente a frente al panel conformado por Teté Coustarot, Claudia Fontán, Jimena Grandinetti y Soledad Silveyra.

A modo de reflexión, el conductor de "PPT Box" hizo un repaso por su carrera y contó divertidas anécdotas de todo lo que fue viviendo en su trayectoria. Además, se animó a contestar el "ping pong hot" que preparó Grandinetti para la ocasión.

Sin embargo, una de sus respuestas despertó la polémica. “¿Qué te seduce de una mujer?”, lanzó Jimena como primera pregunta picante. Sin pensarlo mucho, Lanata disparó: “¿Vos decís aparte del culo?”.

La periodista no pudo ocultar su incomodidad y sorpresa ante su respuesta, con cierto nerviosismo llegó a responderle un tímido "sí". Ante la tensa situación, Teté intervino y acotó firme: “Es un poco machista la respuesta”.

“Es un chiste. No podemos hacer más chistes. Estamos todos tan locos que no podemos hacer más chistes. Está mal. A ver, sí al feminismo, no a la trinchera del ovario”, manifestó polémico el periodista, dejando en claro su postura.

Jorge Lanata : "Nacha Guevar a e s una persona un poquito autoritaria, se cree Carlos Gardel "

En otro tramo de la entrevista, Lanata fue consultado por diferentes figuras de la farándula argentina y temas de la actualidad política. Aunque, sorprendió al referirse a Nacha Guevara, quien quedó en el ojo del huracán en las últimas horas por su cruce con Laurita Fernández.

El periodista recordó una reunión donde discutieron porque ella le había pedido que no fumara y consideró: “Me parece que es una persona que dentro del espectáculo hace mucho tiempo que no se renueva. Yo como jurado no la vi nunca, porque yo tengo una opinión muy polémica de los jurados en general: a mí me parece que antes de la jubilación, sos jurado. Pero creo que es una persona un poquito autoritaria. Se cree (Carlos) Gardel y me parece que no es Gardel. Será uno de los guitarristas, en todo caso, pero Gardel no”, arremetió sin filtro.