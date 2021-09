Después que Lali Espósito y Tini Stoessel limaran asperezas después de años de rivalidad mediática, sus fanáticos se mostraron muy emocionados cuando Ángel de Brito anunció que las cantantes iban a hacer un show juntas para honrar a los médicos que trabajaron durante la pandemia del coronavirus.

“Lali y Tini fueron convocadas para un mega recital que se va a hacer, se iba a hacer en septiembre, pero ahora se hace el 5 de octubre en el Hipódromo de Palermo, un súper recital dónde van a estar los 40 artistas más importantes de la Argentina… hombres y mujeres”, aseguró el conductor de "Los Ángeles de la Mañana".

Sin embargo, esa esperanza se desvaneció cuando el periodista reveló que Lali no iba a estar en el recital y la propia jurado de "La Voz Argentina" dio su palabra a través de las redes sociales.

Lali y Tini no van a participar en un show juntas.

“Ahí van a participar 40 artistas, entre ellas estaban convocadas Lali y Tini. Tini va a estar, pero Lali, que, aunque hizo todo lo posible para poder ir, no, porque le coinciden las fechas para estar”, explicó.

.

Ángel contó los motivos detrás de la ausencia de la actriz: “Está grabando una serie, hablé con ella y le pregunté sobre esto, me dijo que están grabando sábados y domingos y no le queda tiempo, porque en noviembre tiene que estar en España. Estaba la idea, dentro de este recital, de que canten una canción juntas. Ella me dijo que le encantaría, pero que le hacía imposible ese día estar”.

No obstante, Lali salió a clarificar la información que estaba siendo difundida y desmintió a De Brito: "¡No me bajé de ningún show chicos porque jamás fue real que me hayan convocado! De hecho nunca entendí de qué hablaban hasta ahora".