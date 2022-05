Lali Espósito estuvo instalada en Madrid durante más de dos años con motivo de la producción de Netflix, "Sky Rojo" y culminó su estadía en Europa con una imponente presentación en vivo en los premios Platino. Ahora de vuelta en Argentina, la cantante está enfocada en su música nueva, en lo que serán sus shows en el Luna Park y en el regreso como jurado a " La Voz Argentina".

Durante el fin de semana, Lali estuvo en el recital de Tini Stoessel, y este lunes visitó "Cortá por Lozano" para dar detalles de su labor como coach en el certamen de canto en Telefe. En un momento, Verónica Lozano le preguntó cómo se maneja en redes, y la actriz hizo una referencia picante a su ex pareja, Mariano Martínez.

"Sí, yo soy muy cabrona. No me gusta pelearme con otros seres humanos. Me enojo yo, te puedo decir la cosas que me joden, no es que soy una carmelita descalza, re digo las cosas, pero creo que hay un límite de respeto que es raro que cruce, y si lo cruzo, he pedido disculpas alguna vez, como también me gusta que lo hagan conmigo. Viste que a veces uno se enoja de más", expresó la ex "Casi Ángeles" al principio.

En ese sentido, la conductora consultó si alguna vez bloqueó a alguien. "No, jamás dejé de seguir gente", dijo segura Espósito, aunque a los pocos segundos desmintió esa afirmación. "Bueno, mentira", agregó entre risas.

Esa declaración tentó a todos en el estudio, y la artista explico: "Se me cruzó alguien...y pensé: 'Sí, claro, ¿cómo no lo iba a dejar de seguir?' He dejado de seguir a alguno que otro. Juariu, esto es para vos, ella te podría chequear. Hay gente que no queremos saber más de su cotidianeidad".

Lozano fue por más, y sin decir nombres, dedujo de qué persona estaba hablando la intérprete. "Ah, ya sé, alguien que está tatuadito. Que hace taekwondo". "¿Cómo?", preguntó por su parte la cantante, a lo que la presentadora repitió: "Uno que se tatuó las tetitas y hace taekwondo".

Lali Espósito y Mariano Martínez confirmaron su noviazgo mientras trabajaban juntos pero al poco tiempo tuvieron una separación escandalosa,

Si bien era obvio que Vero estaba haciendo referencia al actor que protagonizó "Esperanza Mía" con Lali, ella optó por hacerse la distraída con humor y fingió nuevamente que no escuchó: "¿Cómo?"

Hacia el final, ya en un tono más serio, la actriz comentó: "A lo que iba es que no soy una persona que bloquea, ni en redes sociales al que bardea. Tampoco restrinjo comentarios porque sería que me los tomo muy en serio o muy personal, y no me parece. Nunca entré a bloquear a alguien a un perfil".

