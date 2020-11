Tras separarse de su novio Santiago Mocorrea, luego de cuatro años de noviazgo, se dijo que Lali Espósito salía con su compañero de elenco en "Sky Rojo", Miguel Ángel Silvestre. Luego se confirmó que la artista no estaba con el actor, sino con el director de la serie, David Victori.

Y por primera vez la artista habló sobre su nueva relación. "David es un gran amigo", dijo en una entrevista con el portal Teleshow al referirse a su nuevo galán. Ante la repregunta de si era verdad que no sucedía nada más entre ellos, respondió: "¡Qué manía la de la sociedad de ver dos personas normal, pasándola bien, y ya casarlos y hacerles tener cuatro hijos! El titular es: 'El nuevo novio'. ¡Pero me muero! ¿Una vez que estoy soltera y ya me encajan otro novio?".

Luego describió cómo es su vínculo: "Somos amigos, somos compañeros. Y él es lo más. Nos queremos mucho y no voy a ocultar ninguna, eso sería una estupidez. Vivimos nuestro momento, con mucho cariño. Pero somos personas que estamos libres. Yo vengo de una relación que fue muy hermosa y que llevó sus años también. Estoy conectada conmigo misma. Así que no tengo novio, ni lo tendré por el momento".

.

Finalmente, expresó que no tiene ganas de involucrarse seriamente: "Estoy haciéndome cargo de un momento muy lindo personal. Mío sola. Con mucho respeto a mi relación anterior y a la gente que conozco acá ahora y con la que me puedo llevar bien y puedo tener relaciones bonitas".