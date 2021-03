Desde que Lali Espósito se separó de Santiago Mocorrea se la vinculó sentimentalmente con David Victori, el director de "Sky Rojo", la serie española de Netflix que la tiene como protagonista. Además, recientemente también fue vinculada a Miguel Ángel Silvestre, uno de sus compañeros de elenco.

La vida amorosa y sexual de la artista es noticia en todos lados y repercute entre sus fanáticos. Así lo demostró hace algunos días cuando en una entrevista televisiva con "La resistencia" le consultaron sobre sus relaciones sexuales del último mes y declaró: "Muchas, todos los días".

"Tengo muy buen sexo, y seguido, casi todos los días. Soy una persona muy sexual, la paso bien. Es un mundo que lo exploro... ¡y hay tanto tabú, tanta cosa extraña ahí!", agregó firme.

Sus dichos revolucionaron el mundo virtual y los portales de espectáculos de varios países, fue por eso que aclaró: "Fue un chiste. Sé que en el fondo a la gente le jode. No me estoy cubriendo de nada porque sería increíble tener sexo todos los días, pero lo dije en el contexto de 'La resistencia', que es un programa español que siempre hacen la pregunta al invitado de: '¿Cuánta guita tenés en la cuenta?', '¿Cuánto follás?', como dicen ellos".

"Por supuesto, ambas respuestas se las di en tono de sorna, como es el programa, y quedó como título serio. No digo que no sea verdad y que la he pasado muy bien; solo digo que todos los días era una manera graciosa de referirme. No es verdad eso tampoco, señora", expresó en diálogo con Infobae.

Por último, manifestó sobre la posibilidad de tener sexo todos los días: "¡Sería increíble! No me pasa, pero es un tema en el que la he pasado muy bien. Exageré un poco, nada más".