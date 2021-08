El miércoles, Ana Paula Rodríguez volvió a " La Voz Argentina" en la ronda de los “knockouts”, y se reencontró con Lali Espósito. La participante había denunciado por plagio a la jurado hace varios años, por lo que en las redes se armó gran revuelo cuando las dos interactuaron en el reality.

El conflicto ocurrió en 2016, cuando Lali presentó su primer disco, "Soy". La concursante contó públicamente que la actriz había plagiado su canción y hasta el arte de tapa de su álbum que había salido en 2013.

Aunque el inesperado reencuentro sucedió hace un tiempo, como Ana paula siguió avanzando en el certamen, el debate continuó hasta ahora. Fue por eso que Lali, sin ningún rencor por aquella acusación, habló al respecto.

En un vivo de Instagram, Lali se refirió al conflicto: "No sé qué esperan que diga. Yo disfruto mucho de ver a la gente avanzar, que puede tener segundas oportunidades y esta profesión es muy difícil".

Esquivó a la polémica pero tiró algunos palitos con altura para Ana Paula: "Yo nunca he necesitado hacer nada para lograr ciertos objetivos. No juzgo. Yo no haría ciertas cosas, pero no juzgo. Tiro la mejor. Hay que tirar la mejor. De verdad”.

“No soy el Ravi Shankar. Tengo mi carácter. Solo que de verdad pienso así. Pienso que hay que ser un poco más amorosos, dentro de lo que se pueda. Es más lindo lo que vuelve", cerró.