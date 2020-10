Después de la gala homenaje a " Casi Ángeles" de Agustín Sierra, Rochi Igarzábal e Imbal Comedi, en el que Nico Vázquez y Gime Accardi les desearon suerte con un video que mostraron en el certamen, Yeyo de Gregorio hizo un descargo en Twitter que comenzó un tenso intercambio y que concluyó con la palabra de Lali Espósito.

"No pude dejar pasar tanto caretaje sobre mis ojos. Perdón pero no pude. Me acuerdo de una frase que salió de su boca: ‘Voy a hacer que no trabajes nunca más en ningún lado’. Ahí lo tenés a Cachete rompiéndola, rey”, escribió Yeyo en las redes.

Agustín Sierra y Rochi Igarzábal hicieron un homenaje a " Casi Ángeles"

Rápidamente, Accardi se hizo eco de las palabras del joven y le contestó en defensa de su novio: “Sería ideal que además aclares que la frase fue: ‘Te recomendé en todas las productoras y ahora no te voy a recomendar más (por algo que hizo Agus y que ya fue aclarado hace años por ellos en privado y quedó todo bárbaro)’. Si alguien no es careta en este medio, ese es Nico”.

.

“No pensaba contestarte, porque me están pasando cosas más importantes, tristes y delicadas en la vida. Pero no voy a permitir que sigas insistiendo con algo que no dije (lo que sí dije fue ‘no te recomiendo más’) en el contexto de una pelea hace 5 años por una equivocación de Agus”, respondió Vázquez a su ex compañero.

Gime Accardi, Stéfano de Gregorio y Nico Vázquez

En medio de toda la discusión se encuentra Cachete, quien en una visita virtual a "Los ángeles de la mañana" habló de su reacción al tenso intercambio y qué fue lo que le dijo a su amigo y ex compañero de " Casi Ángeles".

En ese momento, el conductor del programa, Ángel de Brito, reveló que la intérprete de "Soy" y ex "teen angel" se pronunció en la batalla mediática: “La que intervino fue Lali Espósito, que llamó a los dos: a Nico y a Yeyo. El fin de semana habló con los dos. Lo cagó un poco a pedos a Yeyo, le dijo 'te fuiste de boca, no era necesario en este momento'. Y también habló con Nico porque es muy amiga de él y de Gimena”.

