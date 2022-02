Al igual que millones de usuarios, Lali Espósito es una persona activa en sus redes sociales. La mayoría de sus publicaciones las comparte en su perfil virtual y deja ver su lado más íntimo, sin embargo, existen posteos que solo un grupo reducido de gente tiene alcance y entre ellos se encuentra Lionel Messi.

Fue por ese motivo que en una oportunidad la artista le tuvo que pedir disculpas al reconocido futbolista. A pocas semanas de su regreso a "La Voz Argentina", Lali reveló que tras subir un video personal a su lista de "mejores amigos" de Instagram, le pidió perdón al esposo de Antonela Ruccuzzo ya que sintió mucha vergüenza.

"Yo tengo Mejores amigos porque tengo un humor ácido y a veces jodo con cosas que digo ‘entre 10 millones de personas no quiero ofender a nadie ni que nadie diga '¿qué le pasa a esta loca?’. Entonces subí algo bizarro y gracioso de mi vida, jodiendo con un amigo. Y de pronto veo que lo había visto Leo Messi", recordó la actriz de "Sky Rojo" en ·El Hormiguero".

"Me dio un poco de cosa que vea mi cara social con mis amigos, gritando. No iba 'pedo' pero parece que 'voy pedo' todo el rato. Leo, te juro que yo no soy así todo el rato, te quiero", expresó divertida.

.

En cuanto al motivo por el que tiene a Messi en su lista de "mejores amigos" indicó: "Yo lo agregué porque dije ‘¿cómo no voy a tener en mejores amigos a mi compatriota y número uno del mundo?’. Leo, si pensás que no estoy bien: tenés razón, pero no me dejes de seguir".