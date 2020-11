Después que se hicieran públicos los videos en los que se ve a Lali Espósito besando a David Victori, director de la serie de Netflix que está protagonizando, la cantante reveló la razón por la que "chapó" apasionadamente con Alejandra Efímer, novia del cantante de la banda Dvicio, Andrés Ceballos.

En diálogo con Lizardo Ponce en el programa "Fans En Vivo", la artista bromeó con el momento que revolucionó las redes: “Es el famoso ‘que bien comiste, Lali’. ¡Una diosa, Ale! Diosa mal”.

Desde España, Lali Espósito recordó el momento que besó a una mujer y lo compartió en redes

“Un poco el chiste era que como yo me había separado de Santi, que en realidad lo habíamos anunciado porque la gente ni sabe cuándo me separé, y algunos medios estaban diciendo que estábamos juntos (con Andrés) por un beso que nos dimos en el videoclip”, explicó la ex "Casi Ángeles".

.

“Lo hicimos para reírnos en una juntada de amigos. Bueno, me comí a la novia. Para que la gente se entere de que tiene una novia maravillosa y abierta a besar gente”, admitió la cantante que acaba de estrenar su nuevo disco, "Libra".

Lali cerró el tema revelando que muchos de sus "pretendientes" le piropearon sus habilidades de besar: “Me han halagado mucho ese tema. Tengo que contestar que sí".

¡Mirá el video viral de Lali y Alejandra Efímer!