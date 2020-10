Después de revelar en Twitter que se separó de Santiago Mocorrea, Lali Espósito volvió a sorprender a muchos al dejar un comentario donde se pronunció sobre su supuesta relación con el actor español Miguel Ángel Silvestre.

Días atrás, la cantante escribió un sentido mensaje para aclarar su presente romántico: “Quiero contarles de mi boca, para evitar cualquier mal entendido o desinformación, que con Santi decidimos separarnos. Nos amamos y respetamos profundamente. Esta es nuestra decisión hoy”.

La estrella no dudó al terminar todas las especulaciones sobre su relación con Miguel Ángel Silvestre

La joven hizo el anuncio desde Madrid, en donde se encuentra, desde hace varios meses, para grabar la serie "Sky Rojo" de Netflix junto al protagonista de la serie "Velvet". Los rumores de un supuesto affaire comenzaron cuando surgieron varios "Me gusta" y comentarios entre los colegas.

.

Sin embargo, eso no fue todo. Los usuarios reflotaron una transmisión en vivo de Instagram donde el español elogió a la argentina: “Me vuelves loco, me encantas”. Ante la gran cantidad de pruebas de la cercana relación entre los artistas, la revista "Gente" hizo una publicación sobre la cuestión que no le cayó bien a la autora de "Laligera".

La artista manifestó su disgusto con la publicación

“En nuestras stories, el nuevo coqueteo de Lali con un famoso galán internacional tras anunciar su separación”, escribió la revista, a lo que la cantante respondió: “Ningún nuevo coqueteo ni nada... porfa respeto. Beso grande amigos de Gente".

El comentario de Lali sobre su supuesto romance con Miguel Ángel Silvestre.