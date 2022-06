La China Suárez se vio envuelta en una serie de escándalos mediáticos que complicaron su paso por la farándula argentina, ya sea por su affaire con Mauro Icardi, mientras que estaba casado con Wanda Nara, su supuesto romance con Rodrigo De Paul, que lo habría llevado a la ruptura con Camila Homs y ahora su noviazgo con Rusherking, ex pareja de María Becerra.

Si bien perdió muchas amistades, como con Paula Chaves o Zaira Nara, una figura que se mantuvo a su lado fue Lali Espósito, a quien conoció en el rodaje de "Rincón de Luz", muchos años antes de su paso por "Casi Ángeles".

Aunque atravesaron algunos momentos en los que no se veían con tanta frecuencia, su amistad persistió y se mostró más fuerte que nunca. Entonces, cuando se conocieron las polémicas en las que se vio envuelta la China, Lali le brindó apoyo y sostén.

Lali Espósito y la China Suárez, una amistad para toda la vida.

En la noche del miércoles, la jurado de "La Voz Argentina" se presentó en el divertido cumpleaños de Marley y las cámaras de " LAM" estuvieron presentes. Allí, el cronista quiso saber qué pensaba del nuevo romance de la actriz: "Me gusta la pareja. Me gusta que mis amigos sean felices. Si la China es feliz, espectacular".

Sin embargo, otro notero quiso saber si en algún momento había tenido que decidir entre su amistad con la China Suárez y otra persona, en referencia a las protagonistas de los escándalos como Wanda Nara: "No me gusta tomar partido, y en general no lo hago por nada".

