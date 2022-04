Durante los últimos días, se viralizó el caso de Agustina, una niña que vive en Mendoza y recibe bullying por parte de sus compañeros del jardín. La triste situación que pasa la nena de cinco años llegó a Lali Espósito, quien no dudó en enviarle un mensaje alentador a la joven que padece los comentarios que recibe.

A través de un video, la cantante que vive en España le dejó saludos y una invitación especial. “Agus, yo soy Lali, no sé si me conocés, pero yo sí a vos. Me encantaría ser tu amiga. Quería mandarte un saludo y mucho amor. Quiero decirte que sos muy especial, sos una reina total", comienza sus palabras.

.

Además, agregó: "Me enteré que sos hermosa, que te gusta bailar, pintar y hacer de todo. Me dijo tu mamá Verónica que sos lo más”. Ante los cuestionamientos que recibió la niña en su jardín, la artista salió en su respaldo. "Quiero decirte que hay que estar contentos, que no hay que llorar porque uno siempre tiene que amarse. Uno tiene mucha gente que lo quiere, mirá la mamá que tenés", comentó.

“Te quería invitar a vos y a tu mamá si es que podés a uno de los shows que voy a hacer en Buenos Aires. Para que vengas a pasarla bomba como te mereces. Y cuando vaya a Mendoza también te voy a avisar para visitarte”, cerró de cara a las futuras presentaciones que tiene Lali Espósito.