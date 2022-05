Lali Espósito es una referente en lo que actuación y música se trata. Sin embargo, también es una figura a seguir por muchos jóvenes y esto la lleva a dar distintos mensajes sobre cuestiones y luchas sociales.

Durante un reportaje, la actriz de "Sky Rojo" se sinceró sobre la exposición de su cuerpo y lo que esto arrastra. "Yo me he sentido usada a nivel imagen un montón de veces pero me di cuenta y pude entender lo que estaba pasando", comentó en primer lugar sobre la llegada que puede tener su figura.

.

"Es verdad que todavía vende un cul... y que hay una exigencia a nosotras en cuestiones de la imagen", explicó en un reportaje que brindó antes de los Premios Platino, donde fue conductora.

Lali Espósito habló sobre la industria musical.

Fiel a su estilo, Lali Espósito se mostró sincera y sumó: “Trabajo en una industria netamente machista, la de la música y la del cine, no hice más que crecer, madurar algunos conceptos, aprender de gente en la que confío, y la manera de ver la vida".

La actriz completó sobre su visión de la industria y sus progresos como artista: "Creo que fui tomando mis propias posiciones, creo que eso es crecer. Y moldeando la mujer que soy ahora, que soy a los 30, que no es lo mismo que lo que era a los 20".