En un vuelo de repatriación para quienes trabajan en España, y para poder retomar el rodaje de "Sky Rojo" -la serie que estaba filmando antes de que se decretara la cuarentena por la pandemia del coronavirus- Lali Espósito regresó a Madrid y desde ahí envió un video.

"A lo mejor la gente no sabe que existían estos vuelos, yo no estaba al tanto hasta que la productora con la que trabajo me dijo que iban a hacer el papelerío para poder enviarme acá", explicó desde el departamento en el que debe cumplir con los 14 días de cuarentena, ya que llegó de viaje desde el exterior.

"Acá, en España, están en otra fase. Un pasito más adelante en cuanto a la cuarentena, lo que llaman la nueva normalidad. Los negocios están abriendo, y hay horarios para poder salir a la calle, según la edad y la situación de cada uno", indicó la cantante.