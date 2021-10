El jueves se comunicó el trágico fallecimiento de Tayda, la hija de David Lebón, el músico guitarrista de rock argentino. La noticia la comunicó el panelista Franco Torchia, quien tenía contacto con ella y conmocionó a todos, pero el estupor creció en las últimas horas porque trascedió que se habría suicidado tras un mal momento familiar.

"En Nueva York, donde vivía hace muchos años, murió Tayda Lebón, artista a toda hora, inteligente a todo volumen y artífice de su supervivencia. Hija de David Lebón. Hace meses venía pidiendo ayuda. Aún sin más detalles. Mucha tristeza", escribió el periodista en sus redes sociales

En Nueva York, donde vivía hace muchos años, murió Tayda Lebón, artista a toda hora, inteligente a todo volumen y artífice de su supervivencia.



Hija de David Lebón.



Hace meses venía pidiendo ayuda.



Aún sin más detalles.



Mucha tristeza pic.twitter.com/PfLZ1zG3Dx — Franco Torchia (@francotorchia_) October 14, 2021

.

Minutos después, el mismo periodista dio un detalle estremecedor en otro tuit: "Tayda se suicidó", detalló.

Tayda se suicidó. — Franco Torchia (@francotorchia_) October 14, 2021

Tayda era una artista que al igual que su padre eligió la música y luego se instaló en Estados Unidos para vivir como tatuadora. Para ese entonces había elegido ser mujer trans.

Artista, música y tatuadora, llegó a mediados de los 2000 a Nueva York, ciudad en la que residía su mamá Liliana, intentando escapar a la etiqueta que los medios le imponían como ‘hija de’. "Me quería ir a un lugar donde nadie me conociera y que lo que yo lograse hacer fuese por mí", expresó en una entrevista con La Nación en 2017.

Pero allá tampoco fue fácil su vida, ya que aparecieron problemas familiares. “Teniendo la familia que yo tengo, me imaginé que mi transición iba a ser mucho más fácil, que iba a ser un buen ejemplo para otras familias, porque está bueno tener las historias positivas, de gente que pudo hacer una transición con el apoyo de su familia. Hay muchas personas que tienen esa suerte".

"Yo con mi familia, pensé que iba a ser un buen ejemplo. Pero bueno, una se sorprende constantemente de cosas: a la mitad de mi familia no le ha gustado. No me escribieron ni dijeron nada. Me he sorprendido mucho con mucha gente que conozco que, posiblemente, no siento que me apoyan”, dijo Tayda, sin mencionar específicamente a su madre, que era quien no había aceptado su transición.

.

Tayda alquilaba un departamento en un complejo que era propiedad del marido de su madre, y vivía un piso más arriba de donde vivían ellos. Según cuentan, la hija de David dijo sentirse atrapada, juzgada, insultada y manipulada por su madre.

Torchia también había contado públicamente hace unos años que Liliana no solo no aceptaba los cambios de su hija, sino que la había echado de su casa. En cambio, su padre, a pesar de la distancia fue un gran pilar para ella y la acompaño en todo su camino.