En la noche de jueves en " La Voz Argentina", la primera participante dejó boquiabiertos a los cinco jurados, que hicieron todo lo posible para que su gran voz se sume a sus equipos. Aunque todo parecía indicar que se iría con Lali, una plegaria al cielo logró un milagro inesperado.

Jessica Amicucci fue la primera vocalista del jueves, y generó gran repercusión con su interpretación de "And I am telling you" de Jeniffer Houston. Todos los jueves se dieron vuelta y comenzaron a dar sus discursos para convencerla, aunque se notaba la preferencia de la joven por Lali.

"Canté muchos temas tuyos", le dijo a la ídola, por lo que le pidieron que cante algo más. Volvió a sorprender con "Ego" y todo parecía perdido para los demás jueces.

Reuniendo fuerzas para convencer a Jessica, Mau y Ricky pidieron concentración y Mau le preguntó a su hermano por qué se había dado por vencido.

"Vamos a tener una conversación privada un momento", explicó, jugando a que nadie más los iba a escuchar.

Luego, Mau cerró los ojos y cuando Ricky se calló, comenzó a pedir: "Estoy orando, padre, en nombre de Jesús, te pido que ella considere, no digo que se venga, pero lo considere aunque sea un poquitico. Amén".

Ricky complementó diciéndole a la vocalista: "Sería un placer tenerte en nuestro equipo. Me sorprendiste toda la canción. Decía este fue el climax del tema, y de repente te ibas más arriba".

Ricardo le preguntó si cantaba otros estilos y al mencionar que era versátil, Amicucci cantó el tango "Nostalgias", que resultó ser el favorito del venezolano. Por ello se unió a la artista e improvisaron un dueto que causó las lágrimas del jurado.

A pesar de ello, la concursante tenía su veredicto: "Ya lo decidí. Cuando Mau oró fue cuando dije es donde Dios quiere que esté. Voy a ir con Mau y Ricky", explicó.

Su madre, que estaba con Marley, supo en el momento de la plegaria que iba a elegir a los hermanos y ella reveló que antes de cantar ella misma había orado.

Mirá la oración a Dios de Mau que convenció a la participante en " La Voz Argentina"