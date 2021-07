En la noche del jueves en " La Voz Argentina", la segunda participante en presentarse en las audiciones fue una joven que sorprendió a los jurados con su elección inicial para cantar y luego mostró su versatilidad al interpretar un tema completamente distinto.

Azul Masjuan, joven de 20 años proveniente de Tigre, llegó al programa para cantar "How far I'll go", de Alessia Cara, un tema famoso por ser parte del filme animado de Disney Pixar "Moana".

Antes de que termine la canción Soledad Pastorutti y Lali Espósito se dieron vuelta casi al mismo tiempo. Al darse cuenta que ambas iban a disputarse a la cantante, Soledad bromeó: "Nos movilizó Moana", bromeó Soledad.

Cuando le consultaron por qué había elegido un tema tan complejo, Azul indicó: "Era un desafío. Jugar con algo nuevo".

"Estuviste muy acertada con esa canción. Yo no me le animo a esa canción", dijo La Sole, mostrando su sorpresa.

Lali luego comentó que ella se había dado vuelta no solo por su gran performance, sino que le puso un voto de confianza, creyendo que sería capaz de ofrecer más colores. Por ello le pidió que cante algo en español. La joven se animó a hacer "Juntos a la par", de Pappo, y confirmó que es muy versátil.

"A eso me refería, tenés una voz preciosa que tranquilamente puede cantar canciones de rock nacional y mirá qué alejado a lo que trajiste", concluyó la también actriz.

Finalmente, Azul se quedó en el equipo de Lali.

