En la madrugada del sábado, Lola Latorre fue demorada por la policía de la localidad bonaerense de Mercedes al ser encontrada en una fiesta clandestina en una quinta privada. Sin embargo, ella desmintió su asistencia al evento.

Durante el domingo, la actitud de la hija de Yanina y Diego Latorre generó gran revuelo y fue muy criticada luego de que circulara la noticia de su participación en un evento masivo tras haberse recuperado de coronavirus.

Si bien la participante del "Cantando 2020" ya cuenta con el alta médica, los encuentros entre varias personas aún están prohibidos por la pandemia. De todas formas, la joven reveló que no participó de la fiesta clandestina, a la que asistieron 400 personas, sino que se acercó al predio para ir a buscar a una amiga.

"Mi amiga estaba sin auto y yo vivo bastante cerca. Obviamente que una persona que va a una fiesta clandestina no va a llamar a su mamá para que la vaya a buscar. Yo estaba acá y tal vez su única opción era llamarme a mí. Yo fui, me solidaricé y nunca pensé que iba a terminar en esto", contó Lola en comunicación con "Los Ángeles de la Mañana" negando lo que dijo su abogado Fernando Burlando, quien aseguró que la joven se encontraba en Mercedes en el campo de un amigo del novio.

También agregó: "Le pedí disculpas a mi mamá y a mi papá porque los metí en todo este quilombo. Yo ni le dije a mi mamá, salí a la madrugada, a la 1.30 más o menos y les dije al día siguiente, pero nunca pensé que iba a terminar en todo esto".

En cuanto a su presencia en la fiesta contó: "Ni siquiera me bajé del auto. Entré y cuando nos estábamos por ir a la salida, me para el guardia y me dice que antes de salir tenía que firmar una notificación en la que tenía que dar mis datos. Fue, firmé lo que tenía que firmar, di mis datos y me fui".

"Mi motivo no era irme de joda. No participé de la fiesta. No estaba invitada a la fiesta y si hubiera estado invitada nunca hubiese ido", remarcó.

Sin embargo, en "Los Ángeles de la Mañana" aseguraron que la fiesta había sido promocionada con la promesa de que iba a participar Lola como figura, aunque ella lo desmintió.

¿Lola Latorre puede quedar fuera del "Cantando"?

Tras el antecedente de Pablito Ruiz, quien antes de debutar en el reality del "Cantando" fue expulsado por asistir de un evento clandestino en plena cuarentena, la continuidad de Lola en el certamen se puso en duda.

En cuanto al arreglo con la producción, la joven de 19 años comentó: "Todavía no hablé con nadie, pienso hablar hoy. Ayer fue un día en el que mucha gente dijo un montón de cosas que no eran, videos de otra fiesta".

"Yo no asistí la fiesta. Me muero si me quedo sin el "Cantando" porque es mi trabajo y la estoy pasando súper bien. Pido disculpas a mi familia que los metí en esto", aseguró.

Y continuó: "Mi intención no era ir a la fiesta, ni si quiera se hizo la fiesta". Pero las angelitas confirmaron que el evento sí se había realizado.