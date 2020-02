La temporada teatral de verano aún no termina, quedan varias semanas por delante y muchas horas de función sobre el escenario que podrían hacer crecer las llamas del aparente romance entre Alejandro "Huevo" Müller y Romina Gaetani, su compañera de elenco en "Perfectos desconocidos" en Villa Carlos Paz.

La pareja ya tuvo varios encuentros más allá de lo laboral y los rumores sobre su relación son cada vez más fuertes. Sin embargo, según trascendió, la actriz pone algunos límites a su vínculo personal con "Huevo".

Al ser consultado por su colega, el actor manifestó: “Su personalidad me parece genial. Nos divertimos mucho los dos, nos cag... de la risa. Es inteligente, es una mina empoderada y aparte es bellísima. ¿A quién no le puede gustar?".

El elenco está instalado en un complejo habitacional donde conviven después del teatro. Al comediante le tocó compartir departamento con Iliana Calabró, pero confesó que va a visitar a Gaetani a su cuarto y hasta miran una serie juntos.

"Perfectos desconocidos" ganó en los Premios Carlos a "Mejor comedia".

Además, aseguró que intenta sumar puntos para tener más chances de salir con su compañera: "Me estoy portando muy bien, quiero que lo sepan" y lamentó que Romina se "la hace difícil". "El tema es que se levanta tarde. Siempre tiene visitas, viene la madre, la hermana...", contó divertido en "Intrusos".

"Desde que estaba en la metalúrgica que no laburo tanto en mi vida. Yo estoy laburando para eso, la vengo remando", aseguró y luego reveló: "No hay mucha chance, llego a la línea y me la corre”.