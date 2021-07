El 2020 fue un año de mucha emoción para Sofía Zámolo. La reconocida modelo dio a luz a su primera hija, California, fruto de su relación con el empresario, José Félix Uriburu. Sin embargo, muy cerca de la fecha del nacimiento de su bebé, su mamá, María Cristina Guerrero, comenzó a tener problemas de salud al ser diagnosticada con cáncer de páncreas e hígado.

Casi cinco meses después de haber dado a luz a su primogénita, la mamá de la modelo falleció, por lo que Zámolo atravesó varios meses de muchas emociones mezcladas. A pesar de estar completamente feliz por la llegada de su hija, también estaba desolada por el fallecimiento de Guerrero.

La modelo junto a su mamá y su hija California.

En diálogo con Ángel de Brito en una entrevista íntima, Sofía contó cómo se sintió en el momento:“Fue todo muy a la vez, la enfermedad de mamá, perderla y a la vez prepararme para ser mamá. La veo y no puedo ni hablar… Ya desde el vamos, mi persona preferida en el mundo era mi mamá… no puedo ni hablar”.

.

“Era muy difícil al principio conectar, como que todo el tiempo trataba de conectar con la felicidad de ser mamá, más teniendo en cuenta lo que había costado quedarme embarazada”, detalló en "Los Ángeles de la Mañana".

La modelo reveló que sintió mucha culpa al celebrar el nacimiento de California: “A la vez me sentía culpable porque tenía toda la tristeza por todo lo que estaba viviendo con mamá. Con mamá me pasaba que no sabía cuánto tiempo me quedaba con ella, entonces vivía como esa mezcla de estar con mi hija y tratar de disfrutarla a full y a la vez disfrutarla a mamá. Mis dos personas preferidas en el mundo”.

¡Mirá el triste relato de Sofía Zámolo sobre la muerte de su mamá!