La reapertura de las sucursales bancarias hizo que miles de jubilados se amontonaran e hicieran largas filas en las calles para cobrar sus haberes. El abuelo de Nico Occhiato, Victorio, fue uno de ellos y mientras aguardaba para ser atendido, las cámaras de "Nosotros a la Mañana" lo reconocieron.

Sin embargo, sorprendido de que lo hayan detectado, se negó a hablar con El Pollo Álvarez y continuó como si nada, a pesar de que integra el grupo de las personas de riesgo al coronavirus.

La noticia rápidamente llegó a oídos del último ganador del "Súper Bailando", quien lejos de hacerse el desentendido por la situación, compartió un profundo descargo en sus redes. "A todos los que me escriben porque mi abuelo estaba en la fila de un banco para cobrar la jubilación… ¡Ya lo sé! ¡Ya lo ví! Y a mí me enfurece y me pone mucho más triste que a todos ustedes", expresó el conductor.

"Todo el que tenga un familiar mayor lo difícil que es hacerles entender que no tienen que salir. Yo hace unos días hablé de eso por acá, en las redes sociales. En nuestro caso hasta nos mienten, porque estamos en contacto con ellos. Mi hermano y mi mamá les hacen las compras y se las dejan en la puerta. Yo los llamo todo el tiempo y por ejemplo nos habían dicho que no iban a ir al banco, pero nos mienten para dejarnos tranquilos. Por eso mi abuelo no quiso hablar con el periodista", indicó el ex de Flor Vigna en su cuenta de Twitter.

Y concluyó: "En algunos puntos se nos hace incontrolable. Son personas grandes que no entienden la gravedad de la situación. Y hay que intentar siempre hablarles con amor porque en definitiva hay que estar en su lugar. Gracias por preocuparse tanto por mi familia, ya hablamos con mi abuelo nuevamente y parece haberlo entendido".