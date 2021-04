Mauro Viale murió este domingo a los 73 años. El periodista se encontraba internado en el Sanatorio Los Arcos al contraer coronavirus y después un agravamiento en su cuadro sufrió un paro cardiorrespiratorio.

Tras la noticia, Chiche Gelblung expresó su dolor y lamentó el deceso de su colega de A24. Al respecto, en diálogo con Rodrigo Lussich en "El Show de los Escandalones", manifestó: "No lo puedo creer, todavía estoy pensando si se trata de una broma o no".

"Hoy le llamé varias veces y me llamaba la atención que no me contestara, yo creía que algo le pasaba. No se qué habrá pasado, él se cuidaba como nadie, estaba bien de salud, no se qué habrá sido si la vacuna, el Covid, no lo se", agregó con la voz entre cortada.

Por último, agregó con tristeza la pérdida que significa para el medio: "No habrá otro como él".