A los 64 años Andrés Nara estaba muy ilusionado con la posibilidad de volver a ser papá y darle un hermanito a Wanda y Zaira, de la mano de su pareja, Pamela Costa. El empresario había contado que la joven tenía un breve atraso en su período y se realizaría la prueba de embarazo.

Finalmente el test de Costa dio negativo y Andrés se manifestó muy desilusionado por la noticia. "Pamela se hizo el test y desgraciadamente dio negativo", lamentó en comunicación con Mitre Live, pero reveló que seguirán buscando.

"Nos habíamos entusiasmado un poco con esta posibilidad de ser padres, vamos a seguir en la búsqueda, por decirlo de alguna manera. Hoy por hoy no tendría problemas. En un principio no, pero hoy por hoy me hubiese gustado. Me gustaría ser padre de nuevo a los 64 años", confesó.

Y reconoció: "Me gustaría darle un hermanito a Wanda y a Zaira. Ella tiene una nena llamada Mora y vemos como seríamos nosotros con una nueva criatura. Pero tenemos que darle otra estructura a la pareja".

Andrés Nara y su novia.

Andrés y Nora Colosimo, madre de las hermanas, estuvieron juntos por más de dos décadas, pero decidieron separarse en 2013. Por su parte, el empresario comenzó una nueva relación con la joven de 34 años hace seis meses y hasta apostaron por la convivencia.