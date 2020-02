Beatriz Bonnet nació el 11 de diciembre de 1930 en Gualeguay, Entre Rios. Actriz, cantante lírica y panelista, supo conquistar las risas de miles de personas. Lamentablemente, este miércoles falleció tras una larga internación en el Hospital Fernández a sus 89 años. La artista había sido diagnosticada con demencia senil y Alzheimer. Poco se supo de ella durante los últimos años.

Sus restos fueron trasladados al Panteón de Actores del cementerio de la Chacarita, pero su despedida se llevó a cabo en completa soledad. No hubo flores, ni caravana. Sin familiares, colegas ni amigos, y apenas acompañado por unos pocos medios de comunicación, el coche fúnebre hizo su entrada al lugar.

Incluso, su nombre estaba mal escrito: decía “Beatris”, con “s”, y no hubo ningún allegado que pudiera corregir el error. La falta de concurrencia llevó a que se cancele la ceremonia religiosa en la Capilla.

La artista falleció este miércoles a los 89 años.

Al enterarse de su fallecimiento, Carmen Barbieri -quien conoció a Bonnet en vida- expresó en diálogo con Daniel Ambrosino: “Qué tristeza lo que estoy viendo. Que en el último adiós a Beatriz Bonnet no haya nadie. Está en mi corazón y es una mujer que amé. Yo no puedo ir porque estoy trabajando en Mar del Plata”.

“La mayoría de las que trabajamos con ella y la queremos, estamos igual. Nora Cárpena, Martha González, Georgina Barbarossa en Carlos Paz, todas estaríamos ahí. Pero estamos en plena temporada y no podemos. Me siento mal por ver la soledad de su cajón y nadie alrededor. No es porque era una mala persona, sino todo lo contrario. Talentosa y una mujer encantadora. Gran comediante… me duele mucho todo esto”, manifestó notablemente angustiada por lo sucedido.

.

El personaje más conocido de la artista fue Beatriz Sangüedolce, a quien interpretaba en el ciclo humorístico de Juan Carlos Mesa, "Mesa de Noticias", que se transmitió en los 80. Por otro lado, en 2011 fue reconocida en los Premios Hugo y su participación laboral final ocurrió en 2010, en "La Primera Dama del Musical".