La muerte de Diego Maradona dejó un profundo dolor en sus queridos. En su velatorio en Casa Rosada asistieron sus familiares y fanáticos para darle el último adiós. Sin embargo, su hijo Diego Jr. no pudo viajar al país porque se encontraba en Italia transitando una neumonía bilateral producto del coronavirus.

Al enterarse del fallecimiento de su padre mientras estaba internado. pidió de inmediato el alta médica para estar con su familia en su hogar y horas después manifestó en sus redes con profundo dolor: "Buen viaje Diez de mi corazón".

En medio del duelo, el joven dialogó con Radio Crc Targato Italia y destacó los momentos vividos junto al ídolo: "Se fue demasiado pronto, pero en el tiempo que compartimos fui feliz. Yo lo perdoné hace cinco años, cuando nos reunimos en Buenos Aires".

Y contó angustiado: "El 24 de noviembre me costó dormir, me había prometido no descansar en la tarde del día siguiente, estaba mirando la TV para pasar el tiempo y recibí la llamada".

.

Luego recordó el momento en que Diego lo reconoció como su hijo de forma pública: "Precisé 29 años y medio para recuperar esta relación, los 5 años vividos juntos no los olvidaré más. No quería recriminarle el pasado y mantener inútiles rencores. Le dije a mi padre que quería construir un futuro juntos, desde cero".

"Me arrepiento hoy de no haber ido a Argentina por el coronavirus, no haber ido al estadio San Paolo; tengo un vínculo visceral con mi ciudad y estoy orgulloso de las demostraciones de amor que recibimos en estos días", concluyó conmovido.