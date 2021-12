En medio de la oleada que crece a cada momento de personas que se contagian coronavirus en Argentina, Jorge Rial reveló que dio positivo de Covid-19 a casi dos días de Nochebuena y expresó el mal momento que está viviendo.

El ex conductor de "Intrusos" hizo un descargo a través de su cuenta de Twitter para hablar de su actualidad: "Como muchos, pensé que el virus ya no me iba a alcanzar. Pero el COVID no hace excepciones. Gracias a que estoy con vacunación completa transito con síntomas leves la enfermedad. La falta de olfato fue el alerta. Por eso, ¡sigan cuidándose y vacúnense! Por ustedes y los demás".

.

En ese sentido, el periodista se comunicó con la producción de "El Run Run del Espectáculo" por Crónica HD y contó cómo se encuentra después de atravesar la Navidad aislado: "Gracias por preocuparse. Solo cansancio. Por suerte las vacunas funcionaron bien... ¡hay que vacunarse!".

Sin embargo, Rial lamentó su contagio de Covid-19 por el mal momento que está viviendo su pareja, Romina Pereiro, sus hijastras, y sus hijas Morena y Rocío: "Todavía sigo aislado. Mi familia dieron todos negativos pero siguen aislados por contacto estrecho. Le arruiné las fiestas a mi familia".

¡Mirá lo que dijo Jorge Rial sobre las fiestas con coronavirus!