Esteban Lamothe se encuentra en un gran momento de su carrera profesional con el esperado estreno de "La 1-5-18", la nueva tira de Pol-ka que protagoniza junto a Agustina Cherri, Gonzalo Heredia y otras figuras de la farándula.

Pero el intérprete tuvo muchos trabajos antes de dedicarse de lleno a la actuación en el medio argentino y entre ellos estuvo en el rubro de la gastronomía, donde tuvo una indebida reacción siendo mozo y un comensal lo maltrató.

De visita en la mesa de Mirtha Legrand con Juana Viale, Lamothe recordó el largo tiempo que trabajó como camarero: "Trabajé de mozo durante 10 años". Sin embargo, las risas estallaron cuando Adrián Suar, también invitado en el programa, le preguntó si alguna vez le escupió la comida a algún cliente.

La picante venganza de Esteban Lamothe a un cliente que lo maltrató.

El actor asintió y dio algunos detalles: "Una vez lo hice. Fue a un tipo que me trataba mal a mí y a las mozas. Estaba ligado a la cúpula de los dueños. No creo que viva, era grande cuando le hice eso y esto fue hace como 15 años".

Luego, continuó con el insólito relato: "Él me maltrató mucho. Me dijo que era estúpido porque no lo estaba mirando. Me dijo 'traeme un café y un batata y queso'. ¿Y el batata y queso con que lo pegué? Con mi compañero Jorgito unimos el batata y queso (con una escupida) y me senté a ver como se lo comía. Se lo comió todo. No hay que tratar mal a la gente. Es un mensaje".

