El viernes 1 de abril, Wanda Nara sorprendió con su llegada a Argentina, acompañada por Isabella y Francesca, las hijas que tiene con Mauro Icardi. A pesar de que sus primeras horas en el país se vieron frustradas al quedar varada en la autopista por las manifestaciones, al poco tiempo la rubia se encontró con su hermana y su madre, Zaira Nara y Nora Colosimo, para un gran festejo familiar.

El motivo de la celebración fue por el cumpleaños de Malaika, la hija que la exconductora de "La Peña de Morfi" tiene con Jakob Von Plessen. Desde hace años que es de público conocimiento la relación distante que Andrés Nara tiene con sus hijas, Wanda y Zaira, por lo tanto su ausencia en el día especial de su nieta no fue una sopresa.

Zaira y Wanda Nara, reunidas durante el fin de semana con sus hijas.

En ese sentido, el padre de las mediáticas hizo una dolorosa confesión en " Intrusos". "Ahora decís que no están bien las relaciones, que vos no conoces a parte de los nietos”, indicó Marcela Tauro, a lo que el hombre aclaró: “No conozco a las dos nenas de Wanda y Mauro”.

El padre de Wanda Nara, Andrés, no conoce a Isabella y Francesa, las hijas que la empresaria tiene con Mauro Icardi.

Tras la tremenda información que compartió Andrés, Florencia de la V no pudo evitar sentir tristeza al respecto y le consultó: “¿Cómo vivís el no conocer a tus nietos?”. Por su parte, con tono de resignación, el papá de la dueña de Wanda Cosmetics, aseguró: “La verdad me voy acostumbrando, yo jamás voy a hablar mal de mis hijas, no se me pasa por la cabeza, es más, las defendería a muerte”.

