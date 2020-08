Adabel Guerrero se presentó en el Cantando 2020 por segunda vez junto a Leandro Bassano y cantó "Será que no me amas" de Luis Miguel. Sin embargo, su performance no convenció al jurado, en especial a Moria Casán.

La "One", sin pelos en la lengua, criticó a la pareja y aseguró que Adabel estaba seria como una directora de escuela y buscando la aprobación. Lejos de quedarse callada, la bailarina le contestó: “Yo estoy cumpliendo con mi trabajo. La vez pasada a Nacha (Guevara) no le gustó la coreo y yo como una profesional vengo y la chequeo. Maestra soy. Soy profesora de danzas clásicas…”.

“¡Igual que yo! ¡Españolas, americanas y nativas! ¿Te acordás que te dije que me hagas una pirueta en dehors? ¿Me la podés hacer?”, le pidió Moria. A lo cual la artista accedió pero segundos después se resbaló de manera inesperada y terminó en el piso con las piernas abiertas mientras los conductores comentaban que no podían ayudarla por el protocolo de Covid-19.

¡Mirá el insólito blooper de Adabel Guerrero!