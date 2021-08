El baile del caño es uno de los rítmos más difíciles hasta ahora en " ShowMatch: La Academia" y muchos participantes buscaron la forma de zafar de la pérformance como fue el caso de Ángela Leiva, según reveló Yanina Latorre.

Según contó en "Los Ángeles de la Mañana", la cantante habría mentido acerca de su lesión para pedir una reemplazante que realice la osada coreografía. "Ángela Leiva le dijo a la producción que no le salió y dijo que no iba a bailar el caño, que iba a inventar una lesión", disparó la angelita.

En ese momento, Ángel de Brito detalló que la intérprete dijo que se había lastimado el abductor, pero Latorre remarcó: "Es mentira. Ella intentó hacer el baile y no le salió". "La producción no la puede matar, pero me parece una irresponsabilidad de su parte", soltó picante.

Otra de las participantes que esquivó el ritmo del caño fue Débora Plager, quien "tiene por contrato que no se anima por el tema sexual", aseguró la panelista. Distinto fue el caso de El Polaco junto a Celeste Muriega y Viviana Saccone, que sí se animaron a enfrentar la disciplina.

¡Mirá lo que dijo Yanina Latorre sobre la supuesta falsa lesión de Ángela Leiva!