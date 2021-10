La polémica entre Mauro Icardi y Wanda Nara con la China Suárez como la tercera en discordia sigue dando que hablar y muchos arremetieron contra el futbolista del París Saint-Germain como el culpable de todo el escándalo.

En ese sentido, Ángel de Brito contó el durísimo supuesto mensaje que le envió el rosarino de 28 años a la exprotagonista de "Casi Ángeles" sobre la crisis que estaba atravesando con la botinera, la cual se acrecentó una vez que se hicieron públicos los mensajes que intercambiaban.

Mauro Icardi le contó a la China Suárez de sus problemas de pareja con Wanda Nara.

"Ellos dos empezaron a hablar hace meses y lo primero que él le dice a ella es 'Sos la mujer de mis sueños, sos mi ídola. Te veo desde chiquito'. Así arranca", relató el conductor de "Los Ángeles de la Mañana" sobre los inicios del vínculo.

.

El periodista aseguró que Mauro comenzó a dar detalles íntimos sin que la China le preguntara: "Pero después, Icardi, solo, sin que nadie le pregunte nada, le empieza a contar que está en crisis con Wanda. Crisis que en su momento se dijo y fue desmentida por todos".

"Icardi le empieza a contar a la China de la crisis y le dice 'Me quiero separar de Wanda y Wanda no se hace cargo. No la quiero más como pareja. La dejé de querer. La veo como una hermana o como una madre'", cerró indignado sobre el terrible comportamiento del futbolista hacia la mamá de sus hijas Francesca e Isabella.

¡Mirá todo lo que le contó Mauro Icardi a la China Suárez sobre Wanda Nara!