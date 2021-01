En la última semana de la primera temporada de " MasterChef Celebrity", los participantes se enfrentan a algunas de las recetas más complejas de la gastronomía. Este martes Claudia Villafañe, Analía Franchín, Sofía Pachano, El Polaco y Vicky Xipolitakis debieron hacer una preparación con un pato pekin como ingrediente base.

Al descubrir el animal con el que debían cocinar, la mayoría mostraron sus caras de asco y no pudieron contener su rechazo. La griega fue la que más afectada se sintió a la hora de tener que manipular el pato pekin para cocinarlo. "Ay no... Ana", lanzó al ver cómo degollada al animal su compañera.

.

"¿Qué voy hacer? No me queda otra", se justificó Franchín. "No puedo... es un pato muerto. No le voy a cortar la cabeza, primero le saco la pechuga. Tener que abrirlo me da como asesina", expresó luego de taparle la cabeza con un repasador y comenzar a cortarlo.

"¿Dónde está la carne del pato?", consultó a sus compañeros. "Es como un pollo, chicas. Trátenlo como un pollo", le explicó Pachano. "¡El corazón! Ay mi amor, tiene el corazón. Es como muy película de terror, mucha impresión. Con la cara descubierta (del pato) no puedo cocinar. A partir de la prueba de hoy estoy pensando en hacerme vegetariana", agregó.