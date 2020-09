Una vez más, Esmeralda Mitre vuelve a estar en boca de todos tras protagonizar un nuevo escándalo mediático. Jorge Rial la acusó de asistir al " Cantando 2020" tras dar positivo en su test de coronavirus. Además, el periodista mostró en "Intrusos" el resultado del hisopado al que la mediática se sometió la semana pasada.

Tras la polémica, la artista se comunicó con "Mujeres de eltrece" y realizó un profundo descargo sobre lo dicho. Al respecto, advirtió: "Me parece muy angustiante, muy grave lo que está pasando. Yo no tiendo a angustiarme con nada, ustedes me conocen, pero me parece muy grave que hayan falsificado un hisopado que no existió".

Luego de desmentir al periodista de espectáculos, Esmeralda aclaró su situación: "Yo jamás me hice un hisopado en ese lugar, del primero que pasaron, que era positivo".

"Simplemente fui ahí porque me sentía mal por otra cosa. No me hice el hisopado ahí, me lo hice donde yo se los pasé, que es otro sitio y que es el verdadero", cerró contundente la actriz que se encuentra en el ojo de la tormenta este martes.