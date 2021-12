Solo faltan 11 programas para que termine " Los Ángeles de la Mañana" en la pantalla de El Trece, y el equipo de producción y Ángel de Brito decidieron hacer homenajes a cada unas de las panelistas que conforman el equipo.

En la mañana del jueves decidieron celebrar a Yanina Latorre, la angelita que trabaja desde la primera emisión del programa junto al conductor, al igual que Andrea Taboada.

En ese sentido, los productores decidieron llamar a Diego Latorre, pareja de la contadora y ex futbolista argentino. Por una llamada de zoom, el comentarista se refirió a su relación amorosa, su familia y su vida en el exterior.

.

De entre todos los temas que hablaron, Latorre hizo reír a todos al recordar el accidentado casamiento que tuvieron en 1994: "Cuando nos casamos, toda la semana anterior, Diego me amenazaba con que no iba a bailar. Yo contratando shows y el diciendo `Yo no bailo`".

Yanina y Diego Latorre en su casamiento en 1994.

El ex futbolista de Boca Juniors se excusó y reveló el insólito desenlace de su boda: "En el casamiento se puso un vestido muy ajustado y se había operado las lolas y estuvo vomitando en el baño toda la noche. Me había estado taladrando la cabeza con que teníamos que bailar y llega el momento y ella estaba vomitando".

Entonces, Yanina comenzó a explicar la razón de si indigestión: "Yo era muy flaquita y no tenía lolas. Mi sueño era tener tet..., entonces Benito Fernández me hizo el vestido y yo quería escote. Quería que se me aprete y que se me vean las tet... Era súper escotado el vestido. Entré a la Iglesia toda al aire pero para lograr ese escote Benito me apretó a tal punto que la comida nunca me bajó. Terminé de comer, empecé a saltar y fui al baño a vomitar. Toda la noche era vomitar, saltar, vomitar, saltar y así".

¡Mirá todos los detalles del casamiento de Yanina y Diego Latorre!