Una nueva polémica involucra a Ximena Capristo y Gustavo Conti. La periodista publicó chats de su pareja con otras mujeres pero al cabo de las horas eliminó el contenido. El hecho dio que hablar entre los usuarios de las redes quienes se preguntaron si el accionar del actor fue una infidelidad. Si bien muchos creen que se trata de una crisis de pareja, Karina Iavicoli fue contundente al expresar una teoría sobre la situación.

"No entendí por qué hablaban del poliamor y ahora pasó esto", manifestó Cinthia Fernández en "Los Ángeles de la Mañana". Fue en ese entonces cuando la panelista anunció: "Pregunto si es verdad o capaz que están aburridos…".

Karina Iavícoli opinó sobre la situación de Ximena Capristo y Gustavo Conti

"Yo creo que ellos no harían prensa con este tema y Ximena no se parece en nada a Sabrina Rojas", opinó Ángel de Brito. Al respecto, la angelita disparó: "Alguien me contó, antes de que yo desconfiara, que parece que ellos están por hacer un streaming".

"Esta persona me pregunta ‘¿no será que…?’. Ojalá que sea una trampa porque es gente que nos cae bien y la queremos", concluyó la angelita.

