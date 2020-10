Los polémicos tuits de Martin Cirio fueron un tema del que se habló sin parar en los medios y el fuerte debate derivó en la discusión sobre el comportamiento de los influencers argentinos. Fue por esta razón que Jorge Rial y Adrián Pallares comenzaron a discutir este miércoles en " Intrusos".

Después de discutir el accionar del youtuber tras recibir fuerte repudio por sus publicaciones donde hace apología a la pedofilia, los periodistas se refirieron al show por streaming que realizaron Yanina Latorre, Lizardo Ponce, Santi Maratea, Lola Latorre y Lucas Spadafora, "#HashtagEnVivo", y Pallares sostuvo: “Funcionó muy bien”.

Jorge Rial y Adrián Pallares se mataron en vivo

Fue ahí que el conductor no estuvo de acuerdo con su opinión: “Mmmm tengo los números, papi. No me lo puede decir nadie. Conozco el negocio, te lo discuto a muerte”. Visiblemente incómodo, el panelista desistió: “Está bien, no voy a entrar en ese debate. Decí lo que quieras. ¿Querés entrar ahí? No hay problema”.

En el ida y vuelta se generó más tensión entre los periodistas, creando un clima incómodo en el ciclo de espectáculos: "¿Querés que te muestre los números?", redobló la apuesta Rial. "No voy a entrar a debatir eso porque sino es una cosa personal", respondió cortante Pallares, pero el periodista echó más leña al fuego: "¿Pero vos estás en esto?". "No", disparó tajante el panelista.

Los compañeros de " Intrusos" no estuvieron de acuerdo con el tema de los shows por streaming de los influencers

"Entonces no entiendo qué es lo personal", manifestó el papá de Morena y Rocío, a lo que su compañero aclaró: "Si yo te digo que es un negocio y vos me vas a decir ‘no porque conozco el negocio porque estoy adentro’ invalidás lo que yo opiné. Si lo invalidás, me quedo callado".

"Esto no fue un negocio", expresó Jorge y Adrián le dio la razón. La pareja de Romina Pereira presionó a su panelista para que de su opinión sobre el asunto: "Te estoy dando la posibilidad de discutirlo porque sino vos quedás como una víctima y que yo no te dejo hablar". "No, ninguna víctima. Vos me invalidaste cuando dijiste que conocés el negocio, ¿yo no lo conozco no?", retrucó Pallares.

La discusión entre los periodistas causó un momento tenso en el programa

"¿El del streaming? ¿Dónde te invalido?", indagó el conductor. "Me dijiste que conocés el negocio y yo digo que es un buen negocio. No se hizo otra vez porque salió muy mal artísticamente", explicó el periodista. "Pero un negocio no solo es la guita, es la continuidad. A eso voy", argumentó el presentador del ciclo.

Para cerrar con la discusión, Pallares aclaró: "Se vendieron muchas entradas pero artísticamente fue un fiasco. Y los productores no quisieron comerse otro frasco. Pero en ese momento ganaron todos plata". Por último, Rial expuso su opinión para no ser repudiado: “Esta era parte de la discusión con Pallares porque sino después soy el hijo de pu... que mato a mis panelistas. Y no los mato. Aclaramos mi concepto de éxito”.

¡Mirá el video de la discusión entre Adrián Pallares y Jorge Rial!

