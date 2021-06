Flor Vigna tuvo su segunda performance en " ShowMatch: La Academia" y sorprendió a todos con una excepcional imitación de Britney Spears junto a su compañero Facu Mazzei. Sin embargo, un pequeño detalle de la bailarina dejó a todos con la boca abierta y no estuvo relacionado a su actuación en el reality... ¡sino que al grupo de WhatsApp!

Después de la controversia en torno a chat del jurado, en la que se debatió si querían agregar o no a Guillermina Valdés ya que estaba suplantando a Ángel de Brito por unos días, Rocío Marengo decidió armar un chat paralelo de los participantes pero no todos se mostraron muy emocionados.

La bicampeona del "Bailando" habló con Maite Peñoñori de "Los ángeles de la mañana" y reveló cómo se siente respecto el grupo: "Hablan mucho, somos millones. Entonces, hay muchas cosas que me pierdo. Yo estoy a punto de eliminar WhatsApp, pero no por el grupo. Yo lo uso por laburo, pero te cansa un poco estar todo el tiempo".

Además, Vigna contó que lo que más suele compartirse son los emojis subidos de tono: "En el grupo veo mucho sticker sexual. Eso hay a rolete. Pero yo hablo mucho acá, me tomo un café con los chicos. A mí me cansan los grupos, no 'el' grupo, pero me quedo medio afuera porque cuando lo veo hay 300 mensajes. Escriben mucho. Pero re banco que esté el grupo".