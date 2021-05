Eugenia Laprovíttola continúa con la búsqueda de su identidad. La joven de 25 años, oriunda de La Plata y dada en adopción por su madre biológica, sostiene que es hija de Diego Maradona y hace todo lo posible por saber la verdad.

"Mi mamá tenía una pareja y en un encuentro con Diego quedó embarazada. Cuando la pareja se enteró, le empezó a pegar en la panza para que me pierda. Era un contexto de mucha violencia y ella decidió darme en adopción”, sostuvo tiempo atrás en diálogo con Luis Ventura.

Ahora, Eugenia visitó "Intrusos" y reveló que los hijos del Diez entorpecen el trabajo de reconocimiento de su identidad para que no pueda entrar en la sucesión. "Yo sabía que esto podía llegar pasar, pero me la venía venir desde otro lugar. No de Diego Jr., por la historia que tuvo, yo dije 'me va a entender'. Lo que estoy pasando ahora, él ya lo pasó", indicó firme.

.

Consultada por la posibilidad de cobrar parte de la herencia, expresó: "Yo quiero saber mi identidad, no me va a cambiar una sucesión. Yo creo que haría lo que quería Diego, él fue muy clarito, quería donar todo. Me gustaría hacer su voluntad".

Por último, brindó su opinión sobre la muerte del ex futbolista y fue contundente: "Estaba muy segura de que lo habían matado o había pasado algo súper raro, sigo teniendo esa sensación".