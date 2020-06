Carmen Barbieri atraviesa un duro momento debido al cáncer que padece su hijo, Fede Bal. Sin embargo, la mediática generó repudio al insinuar que Barbie Vélez fue la causante de la enfermedad.

La relación entre Fede y Barbie terminó de la peor manera, ya que la joven lo denunció por violencia de género. Finalmente, Bal fue sobreseído. La ruptura provocó también que las madres de ambos, Carmen Barbieri y Nazarena Vélez, se enfrentaran fuertemente en varias oportunidades.

"Los cáncer tienen nombre y Federico sufrió mucho con todas las denuncias que tuvo", disparó días atrás Carmen. Si bien Nazarena acostumbra a responder los "palitos" de su colega de manera explosiva, en este momento prefirió contestar de otra manera.

Al ser consultada por "Los Ángeles de la mañana", Nazarena aseguró: "No tengo nada para decir, la verdad. Yo tengo a mi mamá con cáncer hace quince años y no sé qué nombre tiene el cáncer de mi mamá. No sé a qué se quiso referir".

Y agregó: "Le tengo mucho respeto por el momento que está pasando como mamá y no pienso contestarle nada hiriente ni nada".

Sin embargo, Nazarena reconoció que los dichos de Carmen sí le afectan: "No es que me resbale, pero trato de verlo con cierta distancia y siempre pensando qué me pasaría a mí como mamá y qué diría yo como mamá, si me pasa una cosas así".

"De verdad no lo puedo separar. Lo juro por lo que más amo que son mis hijos. No puedo dejar de pensar que podría ser al revés y si esto le estuviera pasando a Barbie, las barbaridades que yo podría estar diciendo y cómo me podría estar sintiendo. La verdad es que hay que estar en su lugar. Hay que estar en ese lugar", concluyó.