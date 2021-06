A los 63 años Silvia Süller se casará con Martín Lema, un joven uruguayo que conoció en las redes sociales. Pero antes de dar el "sí, quiero", él fue un paso más allá y le propuso tener un hijo.

La revelación del joven de 23 años sorprendió a la mediática en medio de una entrevista, pero pese a su reacción, él insistió con su idea. Según contó la ex vedette en "El Run Run del Espectáculo" por Crónica HD, la boda sería en Argentina después de la pandemia de coronavirus.

Antes de sellar su relación, su novio se mostró muy entusiasmado de conocerla en persona y reveló sus intenciones de formar una familia. "Capaz que lo que voy a decir es una locura, quizás se va de la entrevista, ojalá que no y concuerde conmigo. Cuando vaya a la Argentina y la llevemos divino, mejor que virtualmente, me gustaría por qué no tener un hijo con vos, formar una familia", reveló Martín en comunicación con "Mitre Live" con Juan Etchegoyen.

"Quiero compartir la vida con vos reina, quiero todo contigo, casarme, tener una familia. La idea es viajar y ver qué pasa, y yo te digo la verdad, además de casarme quiero formar una familia contigo. No me animaba a decírtelo", manifestó enamorado. Pero, Süller respondió: "Me estás sorprendiendo Martín, no sé qué decirte".

Luego pensó un poco más la oferta del chico y la ex de Silvio Soldán reflexionó: "Para tener un hijo, tendríamos que adoptarlo, es difícil, lleva mucho tiempo y no es tan fácil. Yo tengo malas experiencias con la adopción. Él es joven y quiere hijos pero yo ya tuve dos. Yo no quiero otro".

"Obviamente es un tema serio para hablarlo los dos, ojalá que ese mes la pasemos bomba. Por qué no soñando en grande, nunca digas nunca, vos no tenés nada para perder y yo tampoco, hay miles de maneras para tener un hijo", cerró Lema.