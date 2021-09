Luego de 40 años de trayectoria en la música, los Pimpinela fueron convocados para ser jurados en "La Voz Senior" en su edición de Perú. Luego de algunas galas de audiciones a ciegas, el dúo recibió una sorpresa al escuchar sobre el escenario a Rocío Hazán, hija de Lucía Galán.

El certamen del país vecino todavía se encuentra en la primera instancia de la competencia en la que los jurados pueden elegir a los concursantes solo con escuchar su talento. Por eso, de espaldas al show, los hermanos se asombraron al reconocer la voz de la artista.

.

La joven audicionó en la competencia sin que su madre ni su tío supieran nada sobre su actitud. Al escucharla cantar, ambos sospecharon que se trataba de Rocío y pudieron comprobarlo al dar vuelta sus sillas.

Cuando terminó su presentación Lucía fue a su encuentro para fundirse en un abrazo y no pudo evitar emocionarse. En ese momento expresó: "Esto no se hace", y contó que la joven había dicho que tenía un examen y que por eso no podría acompañarlos a la grabación del programa.

La emoción de Lucía Galán al ver a su hija en "La Voz"

Antes de hacer su presentación, en un mano a mano con el conductor del programa, Rocío contó cómo vive el fenómeno del dúo Pimpinela en el mundo y reveló que "es raro". "No conocí a mi mamá no siendo ' Pimpinela', es algo peculiar y gratificante a la vez", aseguró.

Además, la joven artista también detalló cómo es su vínculo con su mamá y su tío en la intimidad: "Siempre digo que mi mamá es como mi mejor amiga. Somos muy confidentes las dos". Respecto a Joaquín, confesó: "Para mí es como mi segundo papá. Le tengo un respeto que no le tengo a muchas personas. Es un trabajor increíble y una gran ser humano".