La tragedia ocurrida en un hotel de Miami ha tocado de cerca a varios famosos argentinos. Uno de ellos fue Martín Bossi, quien pasa unos días de vacaciones en Estados Unidos pero tardó algunas horas en enterarse porque no estaba cerca del derrumbe en la Calle 88 y Avenida Collins.

El nombre de Bossi había aparecido desde temprano en las noticias relacionadas debido a que compartió una cena junto a Nicolás Vázquez y Gimena Accardi. Justamente cuando la pareja regresaba al hotel ocurrió el derrumbe que les dio tiempo a escapar sanos y salvos. El artista le envió una serie de mensajes a Ángel de Brito, quien los publicó en “Los Ángeles de la Mañana”.

.

El actor llevó tranquilidad para sus allegados: “Me acabo de levantar con el teléfono explotado. Me quiero morir con lo que me estás contando”. Además, aclaró por los rumores que habían tomado fuerza en las últimas horas: “Te contesto a vos para que te quedes tranquilo. Yo no estuve en el edificio”.

Ante la consulta por sus amigos, Bossi se mostró tranquilo a raíz de las charlas que mantuvo con Nico Vázquez: “Sé que está bien, gracias a Dios, pero estoy atendiendo a mi familia que están desesperados llamándome”. Por último, agregó: “Estuve con ellos comiendo a la noche hasta la una o las dos de la mañana”.

Martín Bossi habló sobre el derrumbe en Miami: