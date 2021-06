Sebastián Estevanez atraviesa un momento en el que la familia tiene mucha prioridad. Hace pocos días, mostró por primera vez la pancita de Ivana Saccani, su esposa embarazada de su cuarto hijo. Esta vez se refirió a su presente laboral y sorprendió a sus seguidores en las redes sociales.

El actor fue entrevistado en el programa radial “Agarrate Catalina” y recibió una consulta sobre sus próximos proyectos. “No creo que vuelva con una novela. Estoy con proyectos personales, con eso me la rebusco y no tengo que estar yéndome tanto de mi casa”, comentó. Su declaración no terminó allí y sentenció: “Estuve mucho afuera de mi casa. No creo que siga mi carrera de actor”.

.

Durante la charla con Catalina Dlugi, Estevanez se mostró enfocado en compartir momentos junto a su familia. “Lo estábamos buscando, los chicos nos empezaron a pedir un hermanito más”, detalló el protagonista de tiras como “Dulce Amor” y “Herencia de Amor”. Además, confesó su preferencia a la hora de elegir el sexto de su cuarto hijo: “Yo prefiero una nena, por Francesca porque ya tenemos dos varoncitos. Igual es lo mismo”.

El actor confirmó que la fecha esperada es finales de noviembre o principios de diciembre. La pareja ya tiene tres hijos llamados Francesca (14), Benicio (10) y Valentino (6). Estevanez todavía no detalló los nombres que analizan ya que desconocen el sexo del bebé hasta el momento.