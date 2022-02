El boom del documental de Netflix "El estafador de Tinder" reflotó entre los famosos el espinoso tema de usar (o no) una app de citas. Anamá Ferreira admitió que la utilizó pero no le fue como esperaba y terminó con la cuenta bloqueada.

Según le contó a "Teleshow", la ex modelo descargó Tinder en su celular a instancias de una amiga. "Es que no había eventos, no podías ir a tomar un café. Y hoy si ves a alguien es con barbijo, tenés que preguntarle si está vacunado contra el coronavirus" explicó, con humor.

.

La repercusión fue tremenda: tres mil personas quisieron interactuar con ella. "Me hablaron, pero dudaban de que realmente fuera yo", cuenta. Entonces, algunos denunciaron su perfil y las autoridades de Tinder consideraron que estaba usurpando una identidad y le bloquearon la cuenta.

"Me causa gracia porque justo me pasó en la misma época en que salió el documental del estafador, que siguió teniendo su cuenta activa. Y la mía no", lamentó, a la vez que bromeó: "Me dejaron soltera".

Anamá Ferreira habló sobre su experiencia en Tinder.

Puede que en el futuro vuelva a probar suerte con las aplicaciones para encontrar pareja pero se mostró contenta con su estado civil. Su reconocida figura hace que no le falten propuestas, aunque mantiene el perfil bajo en ese aspecto.