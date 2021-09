Gerardo Romano es uno de los actores más consolidados del mundo del espectáculo nacional, pero antes de abocarse a su carrera artística, el intérprete fue policía y llegó a ser custodio de los ex presidentes Arturo Umberto Illia y Juan Carlos Onganía.

En diálogo con Jey Mammón, Romano recordó su paso por las fuerzas de seguridad y reveló el terrible episodio que vivió cuando se olvidó su pistola en medio de un tiroteo.

“Yo jugaba al rugby en la primera división del Olivos Rugby Club. Iba por Panamericana para bajar en Pelliza y al llegar a Paroissien había un policía que estaba dirigiendo el tránsito con la pistola en la mano y retiró al piso a un auto que se escapaba”, explicó el actor de "El Marginal" en "Los Mammones".

El actor no pudo contener la risa al narrar la historia.

Luego, el intérprete de 75 años detalló que le avisó a su colega que también era policía y se sumó al seguimiento. Una vez que los tuvieron acordonados, Romano se dio cuenta que no tenía su pistola.

.

“Empecé a buscar la 45 abajo del asiento y no la había traído. Me baje del auto agachado, me metí al lado del policía y le dije: ‘me olvide la pistola’. Luego fuimos a declarar. Me agarró el principal de turno y me dijo que era un pelotudo”, cerró entre risas frente a las cámaras.

¡Mirá el gracioso relato de Gerardo Romano sobre la vez que se olvidó su pistola de policía!